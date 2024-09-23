Режиссер «Летучего корабля» опроверг новость о госпитализации: «Контрольная проверка»

Советский и российский мультипликатор Гарри Бардин опроверг в беседе с RTVI информацию о том, что его якобы экстренно госпитализировали в одну из московских клиник.

Накануне Telegram-канал Mash сообщал, что режиссер «Летучего корабля» якобы попал в больницу с жалобами на гипертонию, аритмию и повышенное давление. Источник издания заявлял, что мультипликатор находится в реанимации.

«Да ну, чушь собачья, это контрольная для меня проверка, вот и все. Так что не разносите инфу по всем углам. Не надо, пожалуйста», — прокомментировал Бардин.

Также мультипликатор пообещал, что в первую очередь позвонит СМИ, если с ним что-нибудь случится.

Недавно Гарри Бардин раскритиковал ремейк своего мультфильма «Летучий корабль». Он назвал перезапуск хамством, уточнив, что его создатели не связывались с ним. Бардин отмечал, что не станет смотреть картину.

«К ремейкам отношусь плохо, тем более по своим собственным фильмам, тем более что мне ничего не было об этом известно до выхода фильма. Мне это неинтересно, я это в гробу видал», — заявлял он.

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