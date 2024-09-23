Галустян рассказал, как триколор спасал его от полиции в Колумбии

Шоумен Михаил Галустян рассказал, как российский триколор спасал его от полиции на съемках шоу «Звезды в джунглях» в Колумбии. Его цитируют Aif.ru.

По словам Галустяна, они с соведущей Ольгой Бузовой передвигались по стране на бронированном внедорожнике.

«Это же Колумбия, там ведь еще есть враждующие между собой картели, поэтому все строго, полиция бдит. Но, слава Богу, я всегда беру с собой в такие поездки маленькие российские флаги», — вспоминает артист, как получал поблажки от местной полиции.

Он рассказал, что повесил российский флаг на машину под лобовое стекло и останавливающим машину полицейским говорил: «Русия! Вива Путин! Вива Русия!» и дарил магнитики с изображением Кремля или триколора.

«Они сразу нас отпускали. Флаг России действует там, как оберег», — говорит Галустян.

Также Галустян признался, что из-за жары ему было плохо на съемках каждый день.

Ранее журналистка Алена Жигалова призналась, что реалити «Звезды в джунглях» было для нее в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке».