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«Было плохо каждый день»: Галустян о съемках в Южной Америке

Шоумену Галустяну пришлось сниматься в сопровождении врача в Колумбии

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m_galustyan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ведущий реалити-шоу «Звезды в джунглях» Михаил Галустян рассказал, что в Колумбии ему пришлось сниматься в сопровождении врача. Его цитируют «Аргументы и факты».

По словам Галустяна, в период съемок в Южной Америке было очень жарко, и сезон оказался для него самым сложным.

«Иногда приходилось снимать солнцезащитные очки в кадре, головной убор, нельзя было использовать зонтик. Мне было плохо каждый день. Постоянно нюхал нашатырь, и рядом со мной все время находился врач», — рассказал он.

Галустян отметил, что отравления у него не было, потому что он практически ничего не ел из-за жары.

«Когда идешь по джунглям — на тебя смотрят хищники, когда останавливаешься — тебя жрут насекомые. Днем жарко, утром жарко, ночью жарко — всегда жарко. Караул!» — поделился артист.

Накануне журналистка Алена Жигалова призналась, что реалити «Звезды в джунглях» было для нее в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке».

Ранее Алена Жигалова отстригла волосы и показала результат.

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