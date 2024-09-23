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Деми Мур проезжала по 100 км в день, чтобы похудеть после родов

Актриса Деми Мур назвала унизительной идею мгновенного похудения после родов

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MSU Studio/Global Look Press

Актриса Деми Мур рассказала об изнурительных тренировках, которым она подвергла себя после рождения второй дочери Скаут Уиллис в 1991 году. Ее цитирует Page Six.

Тогда актриса жила в Калифорнии со своим теперь уже бывшим мужем Брюсом Уиллисом и каждый день проезжала на велосипеде по 100 км — до съемочной площадки фильма «Непристойное предложение» и обратно.

По словам Мур, она могла всю ночь кормить дочь, встать еще затемно, доехать на велосипеде до студии Paramount, а после отработать 12-часовой съемочный день.

Мур признает, что у нее были нереалистичные ожидания относительно своего послеродового восстановления, и идею мгновенного похудения после родов 61-летняя звезда считает унизительной.

«Мне давали советы похудеть, возможно, неловкие и унизительные, но именно им я в итоге и следовала. Даже сама мысль о том, что я делала со своим телом, кажется безумием», — говорит актриса «Призрака» и «Субстанции».

Всего у Деми Мур трое детей от Уиллиса — дочери Румер, Скаут и Таллула. Актеры расстались в 2000 году, однако семья по-прежнему проводит много времени вместе — Мур помогает новой супруге Брюса Уиллиса ухаживать за борющимся с лобно-височной деменцией мужем.

Накануне Деми Мур заявила, что сломала шаблоны воспитания ради внучки.

Ранее Деми Мур назвала причину, по которой у нее нет возлюбленного.

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