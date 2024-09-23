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Ксения Бородина рассказала, что ее отталкивает в мужчинах

Телеведущая Бородина заявила, что ее отталкивают в мужчинах хамство и понты

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borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ее отталкивает в мужчинах. 41-летнюю телезвезду цитирует «Пятый канал».

«Хамство, понты, грубость, жадность, глупость», — перечислила она.

1 августа Бородина показала фотографии со своим новым возлюбленным, однако скрыла его лицо. В соцсетях предположили, что у блогерши роман с участником шоу «Последний герой» Николаем Сердюковым. И затем Бородина подтвердила роман с блогером.

У знаменитости двое детей. Маруся родилась в первом браке блогера с предпринимателем Юрием Будаговым. Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с дочерью несколько раз в год.

От второго брака с Курбаном Омаровым блогерша растит восьмилетнюю Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.

Накануне Бородина похвасталась дорогим подарком от возлюбленного.

Ранее Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери.

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