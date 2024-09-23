Скарлетт Йоханссон согласилась на необычную роль ради дочери

Американская актриса Скарлетт Йоханссон согласилась стать актрисой озвучки нового анимационного фильма «Трансформеры: Один». Об этом сообщает издание Daily Mail.

Актриса планирует взять дочь на площадку и показать ей весь рабочий процесс над мультфильмом. По словам Скарлетт, девочка до конца не понимает, как знаменитости озвучивают анимационных персонажей.

Она рассказала, что когда дочь впервые начала смотреть фильмы и вышел «Sing», где Йоханссон играет Эша, знаменитой маме пришлось долго объяснять, «как это работает».

«И я подумала, может быть, ей захочется увидеть процесс. Это совершенно захватывающе», — призналась актриса.

Звезда не сомневается, что новая анимационная картина с голосом мамы станет одной из самых любимых у ее дочери.

В апреле на YouTube вышел первый трейлер черной комедии Sony Pictures и Apple Originals «Покажи мне Луну» с Ченнингом Татумом и Скарлетт Йоханссон в главных ролях.

Ранее Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса.