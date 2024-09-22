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Мошенники от лица ФСБ выманили у заслуженной артистки более 1 млн рублей

РЕН ТВ: артистка Москвина перевела мошенникам более 1 миллиона рублей

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Global Look Press

Певица, заслуженная артистка РФ Наталия Москвина отдала мошенникам более 1 млн. руб., передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сначала с исполнительницей через Telegram связался якобы сотрудник Центрального Дома Российской Армии (основного культурно-досугового центра ВС РФ), в котором она раньше работала. Он предупредил ее о проверке в ФСБ. Затем с Москвиной связался «сотрудник» службы и рассказал, что с ее счета пытаются вывести деньги на Украину. Он предупредил, что артистка должна содействовать расследованию, чтобы ее действия не расценили как преступление. Третий звонивший представился сотрудником Росфинмониторинга. По его указанию Москвина осуществила несколько денежных переводов.

На этой неделе певица Зара рассказала, как на фоне скандала с квартирой певицы Ларисы Долиной ее попытались развести мошенники. Певица Рита Дакота тоже рассказала, что ее пытались обмануть при покупке виллы на Бали. Она «чуть не втянулась» в дело с мужчиной, который начал строительство в зеленой зоне острова. Артистка объяснила, что в этом месте строительство запрещено по закону Индонезии

Ранее Самбурская вспомнила, как раскритиковала актерскую игру мошенника.

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