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Катя Лель требует извинений и 6 млн рублей от тяжелобольного Кушанашвили

Певица Катя Лель заявила о намерениях судиться с больным раком Кушанашвили

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Катя Лель заявила, что не станет отказываться от иска на 6 млн рублей к Отару Кушанашвили на фоне борьбы шоумена с раком. Об этом она заявила в беседе с НТВ.

Причиной судебной тяжбы между звездами стали высказывания Кушанашвили. В эфире своего YouTube-шоу «Каково?!» он заявлял, что Катя Лель «выжила из ума». Об этом телеведущий сказал после публичных утверждений Лель, что инопланетяне выдрали у нее все зубы.

Певица оскорбилась словами Кушанашвили. Она потребовала от него публичных извинений и компенсации в размере 6,5 млн рублей через суд.

В беседе с НТВ Лель отметила, что подала в суд на Кушанашвили в декабре 2023 года, когда телеведущий «был здоров». Она пожелала ему здоровья и посоветовала научиться «понимать, что он делает».

«Мне все равно, верит ли он в пришельцев или нет. Если он не готов к этой информации, быть может, когда-нибудь его время придет», — подчеркнула она.

Также исполнительница заявила, что деньги от телеведущего ей не нужны. Сумму в размере 6,5 млн рублей, по ее словам, принял суд. Она готова отказаться от иска, если шоумен принесет публичные извинения.

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