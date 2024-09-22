Появились фото сына Никаса Сафронова после похудения на 150 кг

В сети опубликовали фотографии сына художника Никаса Сафронова Луки Затравкина после похудения на 150 кг. Снимки выложены в Telegram-канале «Фото и видео с ЧП/ДТП/Очевидцы».

На фото мужчина идет по красной дорожке одного из мероприятий, держа в руке зонт. Он одет в черный свитшот, брюки того же цвета, а волосы убраны в хвост. При этом неизвестно, когда и где были сделаны фотографии.

18 сентября сообщалось, что музыкант Лука Затравкин сбросил около 150 кг. Его первоначальный вес составлял больше 270 кг — точную цифру пианист не мог назвать, потому что не взвешивался на подходящих для этого весах. Сейчас мужчина весит чуть больше 100 кг.

Позднее диетолог Александра Ноев предположила, что сам Лука без помощи специалистов с таким весом похудеть не смог бы — он мог обратиться к хирургам.

«Они провели бариатрическую операцию. После такой операции, как правило, большого количества жира вы уже накопить не сможете по причине того, что не съедаете большое количество еды», — говорила она.

Ранее Лука Затравкин получил травму руки после нападения водителя в Санкт-Петербурге.