Суд отказал Макаревичу в рассмотрении жалобы о снятии статуса иноагента

Музыкант Андрей Макаревич не смог добиться снятия с себя статуса иноагента в Верховном суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», — заявили в суде.

В документах Замоскворецкого районного суда Москвы утверждается, что Макаревич ведет политическую деятельность в интересах Украины, в связи с чем он и был признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Отмечалось, что политическая деятельность музыканта выразилась, в том числе, в многочисленных интервью СМИ-иноагентам, ссылки на которые он распространял в своих соцсетях.

Другой причиной в суде назвали слова основателя «Машины времени» о якобы причастности российской армии, а также президента РФ Владимира Путина к военным преступлениям.

В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило Макаревича в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант оспаривал это решение, однако его иск был отклонен в апелляции, а затем и в кассационном суде.

Ранее Макаревич рассказал об отношениях с Пугачевой.