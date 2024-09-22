Художнику Павлу Шевелеву может грозить пять лет тюрьмы за реабилитацию нацизма

Активисты движения «Ветераны России» попросили Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ проверить пост художника-иллюстратора Павла Шевелева по статье о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В публикации Шевелев назвал СССР изначальным союзником нацистской Германии — по его мнению, СССР начал Вторую мировую войну. Общественники считают, что пост художника — это «вопиющий пример фальсификации истории», а его высказывания «оскорбляют память миллионов советских граждан».

Против художника могут возбудить уголовное дело по статье 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»). Ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

10 августа сотрудники Центра «Э» задержали жителя Петербурга за реабилитацию нацизма в соцсетях. В квартире мужчины провели обыск и изъяли планшет и телефон, в которых есть доказательства по делу.

До этого оперативники обнаружили в интернете пост, оскверняющий память защитников Отечества, а также «унижающий честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны». В результате возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ).

Ранее певец Авраам Руссо опознал мужчину, причастного к его похищению в 2004 году.