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Катя Лель об изменах бывшего мужа: «Вечная игра»

Певица Катя Лель призналась, что знала об изменах бывшего мужа

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель призналась в шоу «Прямой эфир», что знала об изменах бывшего мужа Игоря Кузнецова.

Лель рассказала, что не раз уличала бывшего супруга в изменах. По словам исполнительницы, муж извинялся и клялся, что больше такое не повторится, однако не выполнял свои обещания. Артистка отметила, что прощала измены.

«Он просто, когда был в таком состоянии, терял контроль. И он начинал играть в телефоне с разными женщинами, вечная игра, понимаешь? И ты это слышишь. По ночам ты слышишь», — поделилась артистка.

По словам знаменитости, бывший муж напивался и флиртовал с женщинами по телефону в туалетной комнате. Как отметила Лель, поначалу Кузнецов отрицал, что созванивался с другими женщинами. Однако певица записывала его разговоры с другими женщинами и предоставляла доказательства.

«Он думал, что никто его не слышал. И один текст со всеми, я его уже наизусть выучила. Это вечная игра. Он в этом кайфовал, развлекался. Поэтому я поблагодарила и отпустила», — рассказала исполнительница.

Ранее Бородина осудила Natan и Лерчек за флирт в шоу.

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