Боня показала герпес на губах из-за акклиматизации в горах

Блогерша и телеведущая Виктория Боня показала в Telegram-канале лицо с герпесом после ротации.

По словам Бони, ротация – это акклиматизация в горах.

«Когда ты идешь с базового на 1/2/3 лагерь и спишь там в палатках на каждой высоте по 2 ночи, а потом возвращаешься в базовый лагерь. Обычно после ротации ты готов к восхождению!» — поделилась телеведущая.

Боня пожаловалась, что «ужасно» обгорела во время ротации, а ее губы покрылись герпесом. Блогерша подчеркнула, что не унывает из-за преград.

В июне Боня, регулярно отправляющаяся в горные походы, сообщила, что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку для своего хобби. В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

В 2023 году Боня пыталась покорить Гималаи, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось спуститься вниз, не достигнув вершины.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

Ранее Виктория Боня показала лицо до пластических операций.