Бородина осудила Natan и Лерчек за флирт в шоу

Телеведущая Ксения Бородина осудила поведение рэпера Natan (Натан Миров) и блогерши Лерчек (Валерии Чекалиной) в шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает Super.

В передаче Лерчек и Natan не раз флиртовали друг с другом. Блогерша и рэпер обнимались на пляже в Колумбии. Артист также носил девушку на руках в шоу. При этом известно, что певец женат. Возлюбленный Бородиной Николай Сердюков отметил, что в программе были созданы «определенные условия» для такого поведения. Сама телеведущая посчитала, что этим нельзя оправдать их действия.

«Если бы я была женой Натана, я бы развелась тут же», — заявила Бородина.

В августе появился слух, что Лерчек завела роман с рэпером Natan. Артист и блогерша сблизились на съемках шоу «Звезды в джунглях». Чекалина уверила, что между ними просто дружба.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

Ранее Лерчек рассказала, как сообщила детям о разводе.