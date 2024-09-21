Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне стресса

Певица Седокова пожаловалась на обострение крапивницы

close
Владимир Песня/РИА Новости

У певицы Анны Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне перенесенного стресса. На обострение крапивницы она пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

От аллергии Седокова начала страдать в прошлом году, и теперь она старается избегать конфликтов и любых нервных потрясений.

«Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек квинке, и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением», — написала у себя в блоге она.

Певица заявила о намерении победить заболевание.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Ранее Янис Тимма попросил не задавать вопросов про личную жизнь.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами