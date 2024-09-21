У Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне стресса

У певицы Анны Седоковой начались проблемы со здоровьем на фоне перенесенного стресса. На обострение крапивницы она пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

От аллергии Седокова начала страдать в прошлом году, и теперь она старается избегать конфликтов и любых нервных потрясений.

«Потому что мое тело мгновенно реагирует на любую нервную ситуацию. Начинается отек квинке, и дальше страшные вещи. Но, к сожалению, мы не можем знать наше будущее. Вчера я пережила колоссальный стресс. И вот сегодня — привет, крапивница. С возвращением», — написала у себя в блоге она.

Певица заявила о намерении победить заболевание.

7 сентября Анна Седокова рассказала о решении развестись с баскетболистом Янисом Тиммой. Они были в браке с 2020 года.

Ранее Янис Тимма попросил не задавать вопросов про личную жизнь.