«Отек огромный»: сын Никаса Сафронова рассказал о последствиях нападения

Пианист Лука Сафронов (Затравкин), сын художника Никаса Сафронова, рассказал о последствиях нападения таксиста. Об инциденте он поговорил с «Фонтанкой».

По словам музыканта, после нападения он отыграл часовой концерт на выставке своего отца в Петропавловской крепости, превозмогая боль в руке, после чего был вынужден посетить травматологический пункт.

«Врач сказал, что во время концерта гематома наросла. Он объяснял, что мышцы работают, сухожилия связаны. От нагрузки начался отек. Поэтому теперь он огромный», — пожаловался на боль Лука.

На днях у музыканта случился конфликт с водителем автомобиля Maybach, который вызвал Сафронов. Мужчине не понравилось, что музыкант якобы вызвал машину в место, где запрещена остановка. После того, как пианист указал водителю, что он не прав, тот схватил его за руку и выволок из автомобиля.

Ранее художник Никас Сафронов заявил, что его сын Лука похудел на 150 кг.