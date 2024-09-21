Mia Boyka расплакалась из-за высмеивания рэпера OG Buda

Певица Mia Boyka (Мария Бойко) опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео, как плачет из-за высмеивания рэпера OG Buda.

В своем треке OG Buda пошутил про фигуру Бойко, намекнув, что у певицы якобы есть лишний вес. По признанию артистки, она не понимает, за что ее оскорбляют, ведь она даже лично не знакома с рэпером. Mia Boyka отметила, что может терпеть многое, однако тема фигуры для нее болезненная.

«Меня мой бывший продюсер жестко принижал за мой лишний вес, после чего я перестала жрать от слова совсем», — поделилась артистка.

Mia Boyka уточнила, что похудела на 15 килограммов после такого обращения бывшего продюсера, однако травля не прекратилась. Бойко призвала не объяснять ей жанровые особенности рэперов, в песнях которых бывают оскорбления других. Певица заявила, что пишет народные композиции, где нет мата и агрессии.

«Я с вами вообще никак не соприкасаюсь. Ни в песнях, ни в жизни, ни в карьере, вообще ни в чем. Когда вы бифуете между собой, рэперами, это либо постанова, либо это ваши дела. Но, блин, когда столько рэперов накинулись на одну девочку. И почему вы считаете это нормально? Я не понимаю такого отношения, я вас не знаю. Я не разрешала себя оскорблять» — отметила исполнительница.

Бойко призналась, что ей до сих пор тяжело из-за комплексов по поводу внешности. У нее начался гастрит из-за недоедания. По словам артистки, ее проблемы сказываются на ее команде. Певица отказывается носить некоторые платья и юбки, а также просит снимать ее с определенного ракурса.

«Мужчины, если вас так можно назвать, вы формируете самооценку девушек. Если не можешь сказать ничего хорошего — промолчи. Для нас это пипец как важно, чтобы противоположный пол говорил, что мы красивые», — рассказала знаменитость.

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