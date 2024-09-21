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Молящиеся активисты сорвали сеанс Кашпировского

SHOT: активисты сорвали публичный сеанс экстрасенса Кашпировского

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Zamir Usmanov/Global Look Press

Активисты из движения «Сорок сороков» сорвали выступление экстрасенса, гипнотизера Анатолия Кашпировского. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Молящиеся общественники появились в зале в момент, когда Кашпировский пытался ввести в транс зрителей своего очередного сеанса. Кашпировский дал зрителям команду не выпускать активистов до приезда полиции, и женщины в зале откликнулись на его призыв. Они утверждали, что Кашпировский — не мошенник, а деньги ему отдают добровольно.

Накануне общественники из движения «Сорок сороков» написали в Следственный комитет России заявление с требованием проверить деятельность Кашпировского на предмет мошенничества, поскольку на его «творческие встречи» приходят пожилые люди. Активисты добавили, что участников встречи просят приносить с собой килограммы хлорки, а на нее у людей может быть аллергия.

Ранее прославившийся в 90-х Анатолий Кашпировский вернулся в Москву с новыми сеансами.

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