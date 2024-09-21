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Юрист заявил, что Алсу будет судиться за проданный пентхаус в Лондоне

Адвокат Добровинский: певица Алсу хочет отсудить у Абрамова деньги за проданное жилье

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу захотела отсудить у экс-супруга Яна Абрамова деньги за проданный ею особняк в Лондоне. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как рассказал изданию адвокат предпринимателя Александр Добровинский, певица получила средства за пределами Англии, а сейчас намерена получить всю сумму с бывшего мужа. Продать жилье удалось за 8 млн фунтов, а его нынешняя стоимость оценивается в 15 млн фунтов.

Добровинский заявил, что апартаменты были проданы в браке, и схема по выручке с проданного жилья, которой хочет воспользоваться Алсу, действительно существует.

«Например, если недвижимость была подана по якобы заниженной цене, особенно если иск подается в недружественной к российским бизнесменам стране. К тому же изощренные адвокаты часто пробуют доказать, что деньги до адресата так не дошли», — объяснил он.

Адвокат отметил, что представителям Алсу придется вручать Абрамову иск на территории Великобритании. Только после этого дело смогут начать рассматривать в Лондонском суде. Он сравнил ситуацию с судебным делом «Березовский против Абрамовича»: в 2007 году Березовский «подловил» Абрамовича в Лондоне в магазине Hermes, бросив ему повестку под ноги, а таким образом она считается врученной.

Первый раз Алсу получила британский паспорт в 2002 году — она объясняла двойное гражданство простотой путешествий.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

При этом Алсу уже опровергала информацию о том, что якобы планирует судиться с Абрамовым в Лондоне.

Ранее Анастасия Решетова рассказала о буллинге на фоне скандала с Алсу.

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