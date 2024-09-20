Марина Федункив объяснила, почему вышла замуж только в 50 лет

Актриса и комикесса Марина Федункив призналась в шоу «Теории», что не выходила замуж до 50 лет из-за карьеры.

Федункив отметила, что долгое время ее устраивало длительное сожительство с мужчинами. Артистка не хотела заводить семью и детей, а желала построить карьеру. При этом она не отрицает, что можно совмещать брак и работу.

«Я вышла замуж за самодостаточного человека, а тогда, когда я в институте училась, жила со своим однокурсником, я развивалась чисто по карьере. Я стремительно шла, куда я себе метила. Понимаешь, какая штука? Не все мужчины могут тебе простить твою успешность, если они не самодостаточные», — поделилась артистка.

Федункив рассказала, что некоторые бывшие партнеры обижались на нее из-за популярности.

В 2021 году Федункив вышла замуж за бизнесмена Стефано Маджи, который моложе ее на 13 лет. Актриса рассказывала, что после свадьбы в их отношениях появилось больше нежности и заботы, но глобально ничего не поменялось. По словам знаменитости, Стефано Маджи не любит публичность.

Ранее Федункив заявила, что не видит смысла комментировать слухи о беременности.