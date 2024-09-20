Докторская колбаса и тапочки: стал известен райдер Ольги Бузовой

Стало известно, что включает в райдер певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова. Об этом рассказали организаторы седьмой Народной премии издания E1.RU, церемонию вручения которой Бузова вела вместе с шоуменом Андреем Малаховым в Екатеринбурге.

Согласно райдеру звезды, ее гримерная комната должна запираться на замок. Певице должны быть предоставлены зеркало, пять полотенец, белый халат, тапочки, отпариватель, сухие и влажные салфетки.

Среди продуктов питания, которые нужны Бузовой в гримерке, — чай с медом и лимоном, вода, фрукты, овощная нарезка, орешки нескольких видов, сыр и докторская колбаса.

Накануне Ольга Бузова рассказала о своем новом крестном сыне — новорожденном ребенке ее подруги блогерши Марии Погребняк. По ее словам, она смогла присутствовать на рождении мальчиках и планирует посетить крестины.

Ранее был назван гонорар Григория Лепса.