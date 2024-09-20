Киркоров оценил желание Милохина вернуться в Россию: «Странно»

Народный артист России Филипп Киркоров оценил желание блогера Дани Милохина вернуться в Россию. Его цитирует News.ru.

По словам Киркорова, ему прежде всего странно желание уехать из России, поэтому он не может объяснить и решение вернуться.

«Я себя не представляю вне дома, без своих друзей, вне своей жизни, московских улочек и Арбата, где я живу. <...> Если я уезжаю куда-то на гастроли, даже на три недели или в отпуск куда-то, меня тянет домой обратно», — признался он.

Накануне приемный отец Дани Милохина заявил журналистам, что блогеру «ни к чему» сейчас возвращаться на родину.

На дом семьи Милохина в Краснодаре несколько дней назад напали неизвестные: они кинули во двор коктейль Молотова и записку с угрозами.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин якобы отказался служить в спортроте.