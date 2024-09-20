«Малыша буду любить всю жизнь»: Бузова о крестном сыне

Певица Ольга Бузова рассказала о своем новом крестном сыне — новорожденном ребенке ее подруги блогерши Марии Погребняк. Ее цитирует mk.ru.

По словам Бузовой, это ее второй крестный сын, первый — ребенок ее подруги из Санкт-Петербурга. Бузова подтвердила, что ей удалось побывать на родах Погребняк, несмотря на плотный график.

«Безусловно, я этого малыша буду любить всю жизнь. Мы сейчас ищем дату, когда сможем покрестить Владимира. Я очень надеюсь, что она совпадет с моим выходным, потому что мне как крестной маме, конечно же, необходимо быть на крестинах своего сына», — сказала она.

Накануне Бузова рассказала, что период в стране, когда артистам хотят запретить выступать в откровенных костюмах — временный, поэтому его нужно «пережить». Она отметила, что некоторая закрытая одежда выглядит гораздо более сексуальной, чем боди — за выступление в нем певицу критиковали в начале лета.

Ранее Волочкова заявила, что введение дресс-кода для артистов вызовет обратный эффект.