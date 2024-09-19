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СМИ сообщили, что Долина платит за проданную мошенникам квартиру

ИА Регнум: Долина продолжает оплачивать счета за проданную мошенникам квартиру

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина продолжает оплачивать счета за коммунальные услуги за проданную мошенникам квартиру, на которую сейчас наложен арест. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

По данным издания, сейчас на недвижимости не числится никаких долгов по ЖКХ. Предполагается, что платежи оплачивает Лариса Долина, поскольку уверена, что сможет вернуть себе квартиру.

«У меня нет достоверной информации, было ли переоформление квитанций на новых владельцев квартиры или же Лариса Александровна продолжает платить. Но факт остается фактом, даже после ареста бывшая собственница платит за квартиру», — уверяет источник.

Инсайдер добавил, что собственник обязан платить за коммунальные услуги по недвижимости даже в том случае, если на нее наложен арест. В противном случае его могут привлечь к административной ответственности.

Московский суд рассмотрит иск о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной 10 октября. В рамках судебного разбирательства певица требует отобрать у купившей ее недвижимость Полины Лурье право собственности на жилплощадь и вернуть ей деньги, которые артистка перевела мошенникам. Подробнее о деле — в материале «Газеты.Ru».

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