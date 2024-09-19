Жигалова об участии в реалити «Звезды в джунглях»: «Очень боюсь смотреть эту программу»

Журналистка Алена Жигалова призналась, что реалити «Звезды в джунглях» было для нее в два раза жестче, чем проект «Звезды в Африке». Об этом она сообщила в эфире шоу «УТРО.ТНТ», выпущенном 19 сентября.

«Еды не было вообще. У нас были дни, когда мы только на воде сидели», — поделилась знаменитость.

Жигалова сообщила, что боится смотреть эпизоды программы, поскольку показывала там свои способности в условиях выживания. Также журналистка опасается, что к ней перестанут ходить звезды на интервью после увиденного.

«После некоторых моих там фортелей, мне кажется, что мне звать будет не то, что некого, но не все согласятся», — пожаловалась она.

По словам журналистки, ей помог опыт из профессиональной деятельности на проекте. Она сразу же поняла, кто ей друг, а «кто не очень и кого можно перетянуть». Жигалова рассказала, что придерживалась определенной стратегии на «Звездах в джунглях»: она молчала и слушала, пока другие участники ей все рассказывали.

«Я могла выйти утром на кухню на проекте. Просто молча что-то делать, а когда кто-то входил и видел, что я ничего не говорю, то сам начинал рассказывать: «Ну, а что ты там думаешь, а что вот этот, а за кого голосовать». Я больше слушала, чем говорила. У меня деятельность начиналась перед временем голосования», — раскрыла Жигалова.

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