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Алсу о планах судиться с бывшим мужем в Лондоне: «Есть желание заработать на этом»

Певица Алсу обвинила адвоката экс-мужа Добровинского в желании раздуть скандал

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alsou_a/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алсу прокомментировала информацию о том, что якобы планирует судиться с бывшим супругом Яном Абрамовым в Лондоне. Ее слова передает «СтарХит».

Накануне Life со ссылкой на SHOT сообщал, что артистка может воспользоваться своим гражданством Великобритании, чтобы начать делить совместно нажитое имущество с экс-мужем.

Эту информацию прокомментировал Telegram-каналу адвокат Абрамова Александр Добровинский, назвав решение Алсу «неожиданным ходом». Он подчеркивал, что судебная тяжба в таком случае перемещается в «недружественную страну».

«Меня удивляет непрофессионализм господина Добровинского, который берется комментировать абсолютно ложную информацию. Видимо, есть желание раздуть новый скандал и заработать на этом денег», — возмутилась Алсу.

Первый раз Алсу получила британский паспорт в 2002 году — она объясняла двойное гражданство простотой путешествий.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Ранее певица Mary Gu вышла за солиста Wildways.

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