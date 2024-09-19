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Музыкант Билли Джоэл нашел покупателя особняка после скидки в $15 млн

NYP: музыкант Билли Джоэл продаст особняк спустя шесть лет поисков покупателя

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Global Look Press

Американский певец и музыкант Билли Джоэл спустя шесть лет завершил поиски покупателя для одного из своих особняков, после многомиллионной скидки, сообщает The New York Post (NYP).

В публикации отмечается, что выручка от сделки пока не оглашается, но в последнее время особняк выставлялся на продажу со скидкой в $15 млн.

Джоэл приобрел поместье в 2015 году за $22,1 млн, а спустя три года оно было выставлено на продажу. Изначально музыкант оценивал владения во Флориде в $33 млн, но в 2022 году поднял стоимость до почти $65 млн, а после — начал стремительно снижать ценник.

По последней информации особняк продавался за $49,9 млн, утверждает издание.

В мае 2023 года сообщалось, что Билли Джоэл выставил на продажу особняк на острове Лонг-Айленд в США за $49 млн.

Общая площадь территории составляет 10,5 гектара. Изначально музыкант приобрел 5,6 гектара, однако позже купил соседние земли, восстановив первоначальную версию поместья 1950-х годов.

Ранее Оззи и Шэрон Осборн выставили на продажу квартиру в Лос-Анджелесе за $4,8 млн.

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