Сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг

Сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин сбросил около 150 кг, рассказал знаменитый отец. Его цитирует «Пятый канал».

Пианист признавался, что весит больше 270 кг — точную цифру он не смог назвать, потому что не взвешивался на подходящих для этого весах.

«Он опять все-таки взялся усилием воли. Сейчас похудел, весит чуть больше 100 — 130-135. А весил больше 200», — рассказал Никас Сафронов.

По мнению диетолога Александры Ноев, сам Лука без помощи специалистов с таким весом похудеть не смог бы — он мог обратиться к хирургам.

«Они провели бариатрическую операцию. После такой операции, как правило, большого количества жира вы уже накопить не сможете по причине того, что не съедаете большое количество еды», — сказала она.

На экстремальное похудение Затравкина журналисты впервые обратили внимание в начале сентября.

До этого Сафронов признавался, что не может заставить Луку Затравкина похудеть, хотя видит, как тому тяжело ходить.