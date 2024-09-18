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Сын Никаса Сафронова сбросил 150 кг

Художник Никас Сафронов заявил, что его сын Лука похудел на 150 кг

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Лука Сафронов-Затравкин

Сын художника Никаса Сафронова музыкант Лука Затравкин сбросил около 150 кг, рассказал знаменитый отец. Его цитирует «Пятый канал».

Пианист признавался, что весит больше 270 кг — точную цифру он не смог назвать, потому что не взвешивался на подходящих для этого весах.

«Он опять все-таки взялся усилием воли. Сейчас похудел, весит чуть больше 100 — 130-135. А весил больше 200», — рассказал Никас Сафронов.

По мнению диетолога Александры Ноев, сам Лука без помощи специалистов с таким весом похудеть не смог бы — он мог обратиться к хирургам.

«Они провели бариатрическую операцию. После такой операции, как правило, большого количества жира вы уже накопить не сможете по причине того, что не съедаете большое количество еды», — сказала она.

На экстремальное похудение Затравкина журналисты впервые обратили внимание в начале сентября.

До этого Сафронов признавался, что не может заставить Луку Затравкина похудеть, хотя видит, как тому тяжело ходить.

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