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Американский рэпер Tekashi 6IX9INE запланировал концерт в Москве

Рэпер Tekashi 6IX9INE заявил, что его концерт в Москве могут сорвать

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Global Look Press

Американский рэпер Tekashi 6IX9INE (настоящее имя Даниэль Эрнандес) запланировал концерт в Москве 19 октября. Об этом он сообщил Telegram-каналу Mash.

28-летний артист выразил беспокойство, что выступление могут сорвать общественники.

В 2022 году Эрнандес прилетал в Москву на хип-хоп-фестиваль несмотря на предупреждения американских властей. Мероприятие отменили за час до начала, и Tekashi выступил сольно.

Во время своего концерта в Москве он заявил, что Россия является его вторым домом и он не боится посещать страну.

«Я не боюсь приезжать к вам, потому что вы — моя семья, а Россия — мой второй дом», — сказал со сцены артист.

В начале 2024 года Эрнандеса арестовывали по обвинению в домашнем насилии.

Ранее Майли Сайрус обвинили в краже ее нового хита.

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