Алсу решила подать иск о разделе имущества с экс-супругом в суд Лондона

Российская певица может воспользоваться своим гражданством Великобритании, чтобы начать делить совместно нажитое имущество в браке с предпринимателем Яном Абрамовым. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По информации издания, Алсу подала иск в суд Лондона. Адвокат бывшего мужа Алсу Александр Добровинский в беседе с изданием пояснил, что разводилась Алсу по российскому паспорту.

«Для меня это неожиданный ход, поскольку все перемещается в недружественную страну. Видимо, Алсу поняла, что здесь у нее шансов мало на раздел имущества, и она планирует подавать на раздел там», — сказал он, добавив, что британский суд может встать на сторону своей подданной в деле о разделе имущества на 10 млрд рублей.

Среди общего имущества супругов — квартира в Лондоне недалеко от стадиона для крикета «Лордс крикет граунд», дома на Кипре, в США, Франции и Монако.

Первый раз Алсу получила британский паспорт в 2002 году — она объясняла двойное гражданство простотой путешествий.

В мае 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с Анастасией Решетовой.

27 августа Пресненский районный суд Москвы официально расторг брак пары. У экс-супругов трое детей: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

Недавно певица улетела в США.

Ранее Алсу рассказала, что помогает ей поддерживать себя в хорошей форме.