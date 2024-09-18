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Сергей Жуков захотел отсудить миллионы у своего двойника

Mash: лидер группы «Руки Вверх!» Жуков подал в суд на своего двойника Белянина

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Пресс-служба ТНТ

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков захотел отсудить 5 миллионов рублей у своего двойника — артиста Андрея Белянина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Подавая в суд, Жуков указал на то, что на трибьют-шоу Белянин зарабатывает на его хитах, полностью копируя его стиль, манеру исполнения и одежду.

По словам представителя Жукова, в 2022 году суд уже запретил Белянину использовать товарные знаки и интеллектуальную собственность «Руки Вверх!» на своем сайте. Тогда двойник переименовал свою компанию из «Трибьют Руки Вверх» в «NE Руки Вверх».

Сергей Жуков создал «Руки Вверх!» в 1993 году вместе с Алексеем Потехиным как дуэт. С 2008 года использует название «Руки вверх!» для сольного творчества.

Накануне Сергей Жуков признался, что не теряет связь с детьми благодаря мужским и женским дням.

Ранее певица Марина Хлебникова пожаловалась на выступающих с концертами двойников.

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