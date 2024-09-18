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Матвиенко рассказал о создании этно-оперы «Князь Владимир»

Композитор Матвиенко признался, что на создание «Князя Владимира» ушло два года

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Композитор Игорь Матвиенко признался, что постановка этно-оперы «Князь Владимир» обошлась ему «очень дорого». Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, на создание оперы выделялись государственные гранты, однако содержать труппу приходится самостоятельно. Композитор уточнил, что на работу ушло два года, при этом подготовку к ней он начал более 10 лет назад.

«Так как опера у нас с небольшими элементами фантастики, в ней есть мифологический скандинавский персонаж Один, которого я играю. Но это чисто случайно получилось, потому что актер, которого мы пригласили на эту роль, не смог принять участия в нашем проекте. Время поджимало, нужно было приступать к репетициям. А так как я сам изначально все партии пропеваю в студии, то я попробовал спеть на репетициях, а потом втянулся в процесс. Думаю: а почему бы не попробовать?» — отметил Матвиенко.

Он также добавил, что премьера постановки запланирована ко дню его рождения, 6 февраля 2025 года.

В марте 2023 года продюсерский центр Игоря Матвиенко получил грант в размере 28 млн рублей на постановку этно-оперы «Князь Владимир». Авторы конкурсного документа отметили, что музыка Матвиенко позволит «достучаться до самых черствых сердец, пробудить в них ощущение сопричастности великим событиям прошлого и провести параллели с сегодняшним днем». Они также посетовали на то, что население страны не знает историю России, слушает западную музыку и не имеет доступа к народной этно-фолк-музыке, а также сделанным в современной форме патриотическим проектам.

Ранее Матвиенко пригласил Путина на премьеру оперы о князе Владимире.

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