Актера из фильма «Кин-дза-дза» экстренно госпитализировали в Москве

Актер Станислав Любшин экстренно госпитализирован в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«91-летнему народному артисту РСФСР диагностировали гипертонический криз», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что у Любшина также наблюдаются кашель, насморк и сильная слабость, являющиеся признаками простуды. он находится в состоянии средней степени тяжести. Медики заявили, что состояние 91-летнего актера может ухудшиться.

Любшин сыграл дядю Вову в фильме «Кин-дза-дза», а также Славу Костикова в «Мне двадцать лет» и разведчика Белова в фильме «Щит и меч».

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что народному артисту России Борису Щербакову вызвали скорую в Москве. Щербаков почувствовал недомогание, находясь в своей квартире на Тверской.

В августе артиста уже госпитализировали в отделение кардиологии. Щербаков пожаловался на слабость, одышку и боли в животе и не мог ничего есть. Врачам удалось стабилизировать его состояние и подобрать терапию.

Ранее Станислав Любшин перенес микроинсульт.