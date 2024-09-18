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Телеведущему Шацу отказали в снятии статуса иноагента

Суд заявил, что Шац не представил доказательств для снятия статуса иноагента

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Global Look Press

Российский суд заявил, что стендап-комик и телеведущий Михаил Шац (признан в РФ СМИ-иноагентом) не представил доказательств отсутствия иностранного финансирования, ему отказано в снятии статуса иноагента. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на судебные документы.

В них говорится, что Шац, который считает присвоение этого статуса политически мотивированным, не смог опровергнуть перевод на свой счет 642 тыс. рублей из благотворительного фонда семьи Рыбаковых за участие в роли ведущего на мероприятии 30 апреля 2022 года.

«Доказательств, опровергающих факт получения Шацем денежных средств из иностранных источников, не представлено. Включение административного истца в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, не привело к ограничению прав и свобод Щаца», — говорится в материалах суда.

Российские суды, пишет ТАСС, также пришли к выводу, что оспариваемые комиком и его бывшей супругой Татьяной Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которой суд отказал в снятии статуса иноагента, «распоряжения» приняты уполномоченным государственным органом в пределах своей компетенции и согласованы с МИД.

Михаил Шац после начала Россией военной операции на Украине уехал в Израиль.

Ранее стало известно, кто купил квартиру Михаила Шаца в центре Петербурга.

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