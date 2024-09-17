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Жена Харламова о муже в кино и в жизни: «Два разных человека»

Актриса Ковальчук назвала Харламова великолепным актером и юмористом от бога

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khar_nat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена Гарика Харламова, актриса Катерина Ковальчук рассказала в интервью Кино Mail, что муж по-другому ведет себя на съемочной площадке, чем в жизни.

«Гарик в жизни и Гарик на площадке — два разных человека», — отметила артистка.

Ковальчук считает, что Харламов работает четко, профессионально и гениально в кино. Она уверена, что ее муж обладает невероятным талантом. Артистка назвала супруга великолепным актером и юмористом от бога.

По словам Ковальчук, ее удивляет в муже то, как он справляется с большим количеством проектов. Также ее поражает, как быстро комик учится актерской профессии.

«И как растет в плане актерских навыков, даже если сравнивать с первым сезоном «Гусара». Он стал играть еще круче и интереснее», — поделилась актриса.

Ковальчук уточнила, что в жизни Харламов обладает спокойным и скромным характером.

«Хотя по нему этого, конечно, не скажешь», — заявила жена юмориста.

Ковальчук снималась с Харламовым в сериале «Гусар». Актриса призналась, что не против снова посотрудничать с супругом в новом проекте. Ей неважно, будут ли они играть пару или нет. Главное, по словам артистки, чтобы предложение было хорошим.

«Все зависит во многом от сценария и самой истории, насколько она интересна и насколько нам откликается. А там уже неважно, пара или не пара», — рассказала знаменитость.

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