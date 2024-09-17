Риелтор раскрыла стоимость дома Дмитрия Тарасова

Риелтор Юрия Паршикова рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов приобрел дом за 100 миллионов рублей.

Паршикова отметила, Тарасов планирует сделать ремонт в жилье. По ее мнению, недвижимость спортсмена выглядит как «полуфабрикат» на фоне новостроек. Риелтор уверена, что дому требуются отделочные работы и косметический ремонт.

«Если бы дом был готовым, стоимость с ремонтом составляла бы около 150 миллионов рублей, но так как он полностью не готов, судя по метражу и предстоящим работам, его стоимость около 100 миллионов», — отметила риелтор.

6 сентября Тарасов подарил жене Анастасии Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Тарасов заявил, что не против совместного фото с Бузовой и Костенко.