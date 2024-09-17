Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Риелтор раскрыла стоимость дома Дмитрия Тарасова

Риелтор Паршикова: блогер Тарасов потратил на дом 100 млн рублей

close
tarasov23/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Риелтор Юрия Паршикова рассказала в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что экс-футболист и блогер Дмитрий Тарасов приобрел дом за 100 миллионов рублей.

Паршикова отметила, Тарасов планирует сделать ремонт в жилье. По ее мнению, недвижимость спортсмена выглядит как «полуфабрикат» на фоне новостроек. Риелтор уверена, что дому требуются отделочные работы и косметический ремонт.

«Если бы дом был готовым, стоимость с ремонтом составляла бы около 150 миллионов рублей, но так как он полностью не готов, судя по метражу и предстоящим работам, его стоимость около 100 миллионов», — отметила риелтор.

6 сентября Тарасов подарил жене Анастасии Костенко двухэтажный особняк. Экс-футболист жил с семьей в доме в поселке Соловьиная роща, который построил во время брака с Ольгой Бузовой. В 2023 году Тарасов выставил этот особняк на продажу. Жена спортсмена признавалась, что мечтала съехать отсюда и «построить гнездышко» на новом месте.

Тарасов и Бузова состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее Тарасов заявил, что не против совместного фото с Бузовой и Костенко.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами