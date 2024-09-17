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Продюсер раскрыл гонорары группы Арбениной «Ночные снайперы»

Продюсер Сергей Дворцов: гонорар группы «Ночные снайперы» составил 3 млн рублей

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с порталом «Страсти», что группа Дианы Арбениной «Ночные снайперы» получает от 3 млн рублей за концерт.

По словам Дворцова, расценки коллектива зависят от мероприятия, заказчика и города. Он уточнил, что группа может брать и больше.

«По Москве вот такой ценник плюс-минус. Диана сейчас занимается также новыми хитами. Она каждый день присутствует на студии звукозаписи, то есть максимально старается развивать свое творчество», — рассказал продюсер.

Дворцов отметил, что Арбенина сейчас востребована. Он считает, что благодаря певице у «Ночных снайперов» есть ресурсы, гонорары, а также возможность успешно исполнять музыку на корпоративах и частных выступлениях.

Коллектив «Ночные снайперы» основали Диана Арбенина и Светлана Сурганова в 1993 году. В начале нулевых последняя покинула группу, продолжив карьеру с коллективом «Сурганова и оркестр». Арбенина, в свою очередь, продолжила работу над «Ночными снайперами».

5 июля в онлайн-кинотеатре Kion состоялась премьера документального фильма «Арбенина» о творчестве исполнительницы. В нем она, помимо прочего, рассказала, как написала свой хит «31-я весна».

Ранее Арбенина призналась, что не понимает смысл названия «Ночных снайперов».

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