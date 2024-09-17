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Акробаты из Китая выступят с «Лебединым озером» в России

В России пройдет китайское акробатическое представление «Лебединое озеро»

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Концертное агентство Moscow Nights

Гуанчжоуская акробатическая труппа Китая выступит в России. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе концертного агентства Moscow Nights.

Артисты представят акробатическое шоу «Лебединое озеро» 20 и 21 сентября на московской Live Арене. Они также будут выступать с 26 по 28 сентября в Санкт-Петербурге. Спектакль приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

Впервые шоу было показано в Китае в 2004 году. Постановка удостоилась множества наград, включая премии за исполнение, постановку и сценическое оформление. В России спектакль будет представлен в обновленной версии. В двухактной постановке с использованием самых знаменитых фрагментов музыки Чайковского в современной обработке заняты шестьдесят артистов.

Как отмечают в пресс-службе, спектакль стал новым словом в искусстве — не только театральном, но и акробатическом, — во многом благодаря появлению уникального китайского жанра «балет на плечах». У истоков его возникновения стояла акробатка У Чжэндань, которая и сегодня, спустя двадцать лет, исполняет главную партию в спектакле.

У Чжэндань рассказала, что шоу показывает упорство акробатов и этапы, через которые проходит каждый артист.

«Мы тщательно изучаем образы, погружаемся в них, чтобы было понимание, что мы играем, кто мы на сцене, какие эмоции мы пытаемся передать. Чувство ответственности за то, чтобы получилось хорошо, — неважно, речь о работе в целом или о небольших деталях, — невероятно сильное. Для меня SWAN — это еще и грандиозный финал творческой карьеры», — поделилась артистка.

Ранее продюсер предсказал провал кабаре-шоу Варнавы на Кипре.

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