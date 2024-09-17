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«Жил на $150»: Рыжий из «Иванушек» рассказал о бедности в начале карьеры

Певец Григорьев-Апполонов: «Иванушки International» хотели заканчивать карьеру из-за неудач

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Gennadii Usoev/Global Look Press

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов, известный также как Рыжий, рассказал о бедности в начале карьеры. Его цитирует «Пятый канал».

По словам артиста, первые полтора года существования «Иванушкам International» не на что было жить, и они хотели заканчивать карьеру из-за неудач.

«Мы никому не были нафиг нужны. Я полтора года жил на $150 в месяц, реально. Мне продюсер снимал квартиру фиг знает где за $200», — вспоминает он.

Однако, надеясь прославиться как музыкант, Григорьев-Апполонов отказался от приглашения работать в театре от режиссера Марка Розовского и просил продюсера группы Игоря Матвиенко не сдаваться.

Прорывным моментом в карьере артистов стала съемка клипа на песню «Тучи» в 1996 году.

Накануне 54-летний Григорьев-Апполонов рассказал, что значит относиться к женщине как к богине.

Ранее Григорьев-Апполонов запретил учащемуся в МГИМО сыну жениться раньше 30 лет.

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