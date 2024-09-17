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Юрист раскрыл, какой тюремный срок грозит экс-супругу Нюши

Юрист Трещев: экс-супругу Нюши Сивову грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество

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igorsivovv/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юрист Александр Трещев рассказал, какой тюремный срок грозит экс-супругу певицы Нюши Игорю Сивову за мошенничество. Специалиста цитирует «Пятый канал».

Недавно в СМИ появилась информация о том, что москвич Газинур Г., пытаясь заработать на инвестициях, передал Сивову и его бизнес-партнеру деньги, потеряв 3 млн рублей. Из них москвичу удалось вернуть 500 тысяч рублей.

Трещев указал на то, что на инвестиционную деятельность необходима лицензия — нужно получить согласование от Центрального Банка.

«И в данном случае никакие отписки и писюльки, которыми часто пытаются прикрыться инфопредприниматели и бизнесмены так называемые, им не помогут. У меня нет никаких сомнений, что в данном случае этого не было», — сказал Трещев.

Сейчас Сивов находится в Дубае, а его бизнес-партнер Денис Фаткуллин — под домашним арестом.

«Исходя из суммы, это часть четвертая статьи 159, где наказание может грозить до десяти лет лишения свободы. Не зря бывший муж Нюши находится сейчас в Дубае, за границей», — заключил юрист.

О заявлении в полицию на Игоря Сивова стало известно в начале сентября.

Ранее певицу Зару попытались развести мошенники.

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