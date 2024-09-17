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Минюст усмотрел в поведении Земфиры антироссийскую политическую деятельность

Минюст: певица Земфира занимается антироссийской политической деятельностью

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Евгений Фельдман/РИА Новости

Министерство юстиции заявило, что певица Земфира (признана в РФ иностранным агентом) Рамазанова (Земфира) занимается антироссийской политической деятельностью, что стало основанием для ее включения в реестр иноагентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах сказано, что Земфира распространяла материалы и сообщения, предназначенные для неограниченного круга лиц. В Минюсте считают, что в материалах певицы содержатся факты, подтверждающие осуществление ею политической деятельности. В частности, речь идет о размещении в соцсетях заявлений в поддержку Украины и критикой России из-за проведения СВО.

Земфиру включили в реестр иностранных агентов в феврале 2023 года. Позже это решение признал законным Замоскворецкий районный суд Москвы. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на это решение, после чего оно вступило в законную силу. Земфира обжаловала в Верховном суде отказ снять с нее статус иноагента.

После начала СВО Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее заметили на дне рождения дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

Ранее сообщалось, что Земфира запланировала тур по Европе.

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