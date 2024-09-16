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Голые телеса, накачанные губы: в Госдуме рассказали, какие артисты не нужны на СВО

Депутат Останина заявила, что на СВО не нужны концерты артисток с накачанными губами

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутат Госдумы Нина Останина рассказала, концерты каких артистов не нужны в зоне спецоперации России на Украине (СВО). Ее цитирует радиостанция «Говорит Москва».

По мнению Останиной, российский Минкульт должен разъяснить деятелям культуры, что на СВО приветствуют артистов, которые «внутренним содержанием, внешне демонстрируют любовь к родине, проявление патриотизма и сострадания».

«Там трясти стразами и перьями будет Филипп Киркоров? Зачем он там нужен? Или голыми всеми этими своими телесами отдельные представительницы шоу-бизнеса, с накачанными губами. Зачем они там нужны?» — задается вопросом депутат.

Накануне Чичерина выступила для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее был назван гонорар «Любэ» за выступление на патриотическом фестивале.

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