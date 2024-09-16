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«Слабачком прошла»: Павел Воля назвал секрет победительницы шоу «Выжить в Дубае»

Шоумен Воля: домохозяйка Сухорукова победила в «Выжить в Дубае» благодаря женской хитрости

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ТНТ

Победительница реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» Александра Сухорукова стала первой благодаря женской хитрости, считает ведущий проекта Павел Воля. Своим мнением о победе домохозяйки он поделился в эфире утреннего шоу на ТНТ.

По словам Воли, Александра казалась слабой до последнего момента.

«И вот так вот она слабачком как бы прошла через весь сезон, но а в конце, конечно, вы видели последнюю серию, там уже Слава поплыл и от красоты, и уже и деньги сам отдал. В общем, стратегия, женская хитрюшка сработала, как всегда», — сказал он.

Сама Сухорукова удивлена, что теперь ее узнают на улицах и просят о фото.

«Я такая: «Конечно, но, что вы будете делать с этой фотографией, для чего она вам нужна?». Мне до сих пор кажется, что меня никто не знает», — говорит женщина.

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