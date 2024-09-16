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Ксении Бородиной предстоит операция

Телеведущую Бородину отправили на операцию после обследования

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Borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что ей предстоит операция. Новостями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бородиной, неполадки с организмом выявили на плановом обследовании.

«Пришла на чек-ап, я его делаю каждый год, а меня отправили на операцию», — написала она.

Ксения Бородина также опубликовала фото, на котором зажимает глаза салфетками.

Накануне Бородина заявила матом, что ей все равно на мнение хейтеров по поводу ее романа.

Бородина рассказала, что часто получает советы по своим отношениям. Некоторые считают, что ее возлюбленный, участник шоу «Последний герой» Николай Сердюков, встречается с ней ради выгоды. Телеведущая объяснила, что не спрашивала советов по поводу своего романа.

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