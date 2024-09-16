Айза о мужчинах: «Чуть-чуть бы поменьше прав дала»

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай заявила в YouTube-подкасте «DAВАЙ», что у нее нет ненависти к мужчинам после неудачных романов.

Айза призналась, что сохранила любовь к мужчинам из-за своих сыновей. Также одной из причин она назвала свою любовь ко всему миру и плохую память на негативные события.

«Я люблю мужчин, но просто чуть-чуть бы поменьше прав дала. Побольше место женщинам в Госдуме. Периодически, знаешь, по очереди мужчина-президент, женщина-президент», — поделилась блогерша.

Айза отметила, что ей близка изначальная идея феминизма. Она хочет, чтобы у женщин были такие же права, как и у мужчин. Однако знаменитости не нравятся феминитивы.

«Женщины боролись за наши права, чтобы у нас хотя бы документы были, понимаешь? А все то, что потом уродуется, накидывается именно уже человеческими мыслями, мне это, конечно, уже не очень интересно. Я к базе возвращаюсь. Я, конечно, люблю все современное, но иногда нужно вернуться к базе», — отметила бизнесвумен.

Айза стала известна после брака с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). В их союзе родился сын Сэм. По словам блогерши, причиной их расставания стало отсутствие любви в их отношениях, а также наркотическая зависимость певца. Айза также воспитывает сына Элвиса от второго брака с бизнесменом Дмитрием Анохиным.

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