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Жена Курбана Омарова рассказала, как ей удалось поменять мужа

Жена Курбана Омарова заявила, что муж чувствует себя с ней в безопасности

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zimamoscow/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Жена бизнесмена Курбана Омарова Валерия ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как ей удалось поменять мужа.

Омаров заявлял, что изменился в союзе с Валерией. Предприниматель также сменил имидж после объявлении о романе. Жена бизнесмена отметила, что хорошее отношение всегда меняет человека.

По словам Валерии, мужчина не будет грубым, резким или черствым, если о нем заботиться. Как заявила девушка, главное – раскрыть партнера с правильной стороны.

«Я всегда говорю Курбану: «Для меня самое важное – чтобы счастлив был ты». И когда человек чувствует себя в безопасности, понимает, что его личные границы уважаются, он начинает меняться и отдавать в десять раз больше», — поделилась Валерия.

Омаров стал известен после брака с телеведущей Ксенией Бородиной. Они были женаты с 2015 по 2021 год. В их союзе родилась дочь Теона. У бизнесмена также есть сын Омар от первого брака.

Омаров рассказал о романе с Валерией в 2022 году. В мае 2024 года бизнесмен женился на возлюбленной. В июле предприниматель признался, что находился в отношениях с Валерией, когда был женат. Девушка ушла от него, как только узнала о супруге. Омаров заявил, что ему потребовалось полгода, чтобы вернуть возлюбленную.

Ранее бывший муж Бородиной заявил, что «раньше жил как на пороховой бочке».

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