Правительство РФ утвердило обновленную стратегию по культурной политике

Кабинет министров РФ утвердил стратегию государственной культурной политики до 2030 года. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства страны.

В заявлении отмечается, что в настоящее время российские власти продолжают формировать условия для сохранения традиционных ценностей и защиты исторической памяти. Для этого в обновленную стратегию культурной политики был включен ряд задач.

Как рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в том числе речь идет о необходимости укрепить гражданскую идентичность и единство общества. Также кабинет министров намерен принять меры для сохранения единого культурного пространства и исторического наследия народов страны, создания условий для воспитания гармонично развитой личности, повышения роли государства в глобальном культурном пространстве и обеспечения его культурного суверенитета.

«Одним из приоритетных направлений в рамках стратегии является формирование госзаказа на создание качественного контента, в том числе произведений литературы, искусства, печатной продукции, национальных фильмов», — говорится в публикации.

Более того, правительству предстоит завершить интеграцию новых регионов РФ в ее культурно-гуманитарное пространство. Вместе с этим власти продолжат работу над развитием профессионального образования в соответствующей сфере.

Из сообщения следует, что российский премьер-министр Михаил Мишустин поручил Татьяне Голиковой держать реализацию утвержденной стратегии на личном контроле.

Ранее в РФ предложили создать Фонд объединенных культур.