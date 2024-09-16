Лерчек рассказала, как сообщила детям о разводе

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в беседе с teleprogramma.org, что честно рассказала детям о разводе с мужем Артемом.

По словам Чекалиной, она и экс-супруг уверили детей, что будут для них лучшими родителями, несмотря на раздельную жизнь. Лерчек добавила, что дочь и сыновья переживали из-за развода. Она назвала своих детей очень умными и добрыми.

13 августа Лерчек официально развелась с бизнесменом Артемом Чекалиным, с которым находилась в браке с 2012 года. В их союзе родились трое детей — дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. По решению суда после развода дети будут жить с матерью.

7 августа Чекалина призналась, что не хочет начинать все сначала с бывшим мужем. Лерчек заявила, что не видит смысла. По словам блогерши, их воссоединение уже невозможно.

В августе появился слух, что Лерчек завела роман с рэпером Natan (настоящее имя — Натан Миров). Артист и блогерша сблизились на съемках шоу «Звезды в джунглях». Чекалина уверила, что между ними просто дружба.

Ранее Лерчек потратила более 100 тысяч рублей на форму детям.