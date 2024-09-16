Умер брат Майкла Джексона

Певец и брат Майкла Джексона Тито умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщает американская газета Variety.

О кончине Тито сообщил Стив Мэннинг, друг семьи Джексонов. По его мнению, у Тито случился сердечный приступ во время поездки в Англию.

Он подчеркнул, что причина смерти официально не установлена. Журнал People подтвердил эту новость от племянника Тито, Сигги Джексона.

Тито был участником легендарной группы The Jackson 5 вместе с братьями Джеки, Джермейном, Марлоном и Майклом, который умер в 2009 году.

Недавно музыкант выступал с братьями Марлоном и Джеки под обновленной эгидой Jacksons, в том числе в Англии всего неделю назад. За последние 20 лет он дал много концертов в качестве блюзового гитариста сольно и с группой BB King Blues Band.

Тито был последним из братьев и сестер из оригинального состава, выпустившим сольный альбом — в 2016 году он выпустил пластинку «Tito Time», которая продемонстрировала его интерес к блюзу.

Ранее был опубликован первый кадр с племянником Майкла Джексона в роли певца.