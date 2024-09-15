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Звезда «Универа» поддержала Mia Boyka в скандале с квадроберами

Актриса Мария Кожевникова заявила, что Mia Boyka не оскорбляла квадробершу

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mkozhevnikova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Мария Кожевникова поддержала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) певицу Mia Boyka (Марию Бойко) в скандале с квадроберами.

Кожевникова призналась, что незнакома с творчеством Бойко. Однако она считает певицу здравомыслящей артисткой. Актриса отметила, что несколько раз пересмотрела видео с концерта исполнительницы, в котором та критикует квадроберов. Кожевникова не увидела ничего оскорбительного в адрес восьмилетней квадроберши Марьяны.

«Критику квадробинга — да. Комплимент Марьяне — да, что она красивая девочка, а оскорбление Марьяны — нет!» — заявила звезда «Универа».

Во время своего концерта в Надыме (ЯНАО) Mia Boyka публично упрекнула восьмилетнюю девочку-квадробершу Марьяну, которая потерялась в толпе и оказалась на сцене. Певица спросила у Марьяны: «Ты квадробер, не дай бог?» Затем певица поинтересовалась, зачем фанатка притворяется кошкой, ведь она «красивая девочка». Позднее интернет-пользователи осудили поведение артистки, посчитав, что она поступила неэтично.

Кожевникова уверена, что кто-то поднимает «волну хайпа» для привлечения и одобрения детской аудитории. При этом она возмутилась «двуличию» такой позиции.
«Благородно» защищая девочку от якобы «оскорбления», реально оскорбляют, хейтят и призывают запретить артиста», — отметила актриса.

Кожевникова назвала детей незащищенной и чувствительной прослойкой общества, развитие которых зависит от взрослых и окружения.

«Я мать четверых сыновей, и да, я напишу честно, я бы не хотела, чтобы мои дети носили поводок, бегали на четвереньках, кушали корм для животных, а есть еще и более агрессивные формы квадробинга, когда кусаются, царапаются, далее перечислять не буду…» — поделилась артистка.

Кожевникова поддержала Бойко за то, что та придерживается «здравого смысла, не в угоду моде и западным течениям».

«И интересный факт, не видела ни у одного публичного человека, который осудил Мию, фотографии их детей с ошейниками и на четвереньках, только на спорте, в творческих секциях», — заявила актриса.

Ранее певица Mia Boyka поссорилась с друзьями из-за скандала с юной квадробершей.

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